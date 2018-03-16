Президент Турции: О, парламент Европы, с каких это пор вы учите нас уму-разуму?

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ "О, парламент Европы, с каких это пор вы учите нас уму-разуму?".

Как сообщает Report, об этом на конференции представительства Партии справедливости и развития в Эрзуруме заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Придержите свой ум для себя. Это у нас на протяжении 7 лет гостят 3,5 миллионов сирийцев. Если бы мы, отворив двери, выдворили их в Европу, вы бы давно искали место, куда зарыть свою голову. Мы проявили человечность, вам же она совершенно чужда. Принятые вами решения нам безразличны.

Мы продолжим операцию в Африне. Мы не держим под прицелом гражданское население, мы спасаем угнетенных и ни в чем не повинных людей. Те бессовестные продолжают мучать гражданское население, пытающееся бежать из Африна. Нами установлены места, где они припрятали бомбы. Мы держим под контролем ¾ территории Африна. У нас нет территориальных притязаний", - подчеркнул Эрдоган.

В своем выступлении он отметил, что железная дорога протянется от Эрзурума до Тбилиси, а оттуда – до Баку и Китая.