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    Президент Турции назначил 26-го советника

    Он получил образование на английском языке в Средне-Восточном техническом университете

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Председатель молодежного крыла Партии Справедливости и развития (ПСР) Зафер Чубукчу назначен 26-м советником Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    Зафер Чубукчу родился в 1986 году. Он получил образование на английском языке в Средне-Восточном техническом университете. 

    Напомним, что 25-м советником президента Турции Р.Т.Эрдогана назначена Айше Туркменоглу, работавшая в одной из комиссий парламента.

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