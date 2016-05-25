Президент Турции назначил 26-го советника

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Председатель молодежного крыла Партии Справедливости и развития (ПСР) Зафер Чубукчу назначен 26-м советником Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Зафер Чубукчу родился в 1986 году. Он получил образование на английском языке в Средне-Восточном техническом университете.

Напомним, что 25-м советником президента Турции Р.Т.Эрдогана назначена Айше Туркменоглу, работавшая в одной из комиссий парламента.