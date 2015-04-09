 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент ПАСЕ посетит Армению

    Анн Брассер выступит перед студентами Ереванского государственного университета

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анн Брассер посетит с официальным визитом Армению с 13 по 15 апреля. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в Ереване А.Брассер проведет встречи с президентом, главой МИД, спикером парламента Армении, армянской делегацией в ПАСЕ, представителями гражданского общества. Также президент ПАСЕ выступит перед студентами Ереванского государственного университета. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi