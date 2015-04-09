Президент ПАСЕ посетит Армению

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анн Брассер посетит с официальным визитом Армению с 13 по 15 апреля.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в Ереване А.Брассер проведет встречи с президентом, главой МИД, спикером парламента Армении, армянской делегацией в ПАСЕ, представителями гражданского общества. Также президент ПАСЕ выступит перед студентами Ереванского государственного университета.