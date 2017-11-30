Премьер-министр Грузии посетит Армению с официальным визитом

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ 1 декабря с официальным визитом в Армению прибудет премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба правительства.

В рамках визита запланированы встречи Квирикашвили с высшим руководством Армении: президентом Сержем Саргсяном, председателем Национального собрания Ара Баблояном и премьер-министром Кареном Карапетяном.

После завершения переговоров премьер-министров Армении и Грузии Карен Карапетян и Георгий Квирикашвили выступят с заявлениями для представителей СМИ.