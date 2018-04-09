Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Армении ушло в отставку.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, президент Армении Армен Саркисян 9 апреля провел встречу с премьер-министром Кареном Карапетяном и принял отставку Кабинета министров.

Согласно 212-ой статье Конституции Армении, правительство подает в отставку в день вступления в должность новоизбранного президента республики. После принятия отставки Кабинета министров парламент в 7-дневный срок большинством голосов назначит премьер-министра. Согласно конституционному закону, выборы главы правительства должны состояться 17 апреля на специальном заседании парламента Армении. Состав же нового Кабинета министров будет определен в 15-дневный срок после назначения премьер-министра.