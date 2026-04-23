Посол Ирана поблагодарил президента Ильхама Алиева

Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за позицию, продемонстрированную в ходе последних событий в регионе.

Как сообщает Report, об этом дипломат заявил на встрече с председателем Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамином Мамедовым.

В ходе встречи Демирчилу подчеркнул наличие исторических, религиозных и культурных связей между Ираном и Азербайджаном, отметив важность их дальнейшего укрепления. Он также указал, что гуманитарная помощь и моральная поддержка, оказанные азербайджанским государством Ирану, имеют особое значение и высоко ценятся.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в религиозной сфере, перспективы развития двусторонних связей, а также значение сохранения религиозной стабильности в регионе.