Посол: Иран разработал собственный план решения кризиса в Сирии

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "Иран в полномасштабной мере поддерживает сирийский народ". Об этом Report заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин, комментируя ситуацию в Сирии.

По его словам, в частности, Иран оказывает медицинскую помощь раненным в результате конфликта сирийцам: "Иран восполняет потребности Сирии в медикаментах и медицинских инструментах. Кроме того, Иран оказал важную гуманитарную помощь Сирии в области энергетики, питания и здравоохранения. Трагическая ситуация в Сирии сложилась из-за вмешательства Запада и некоторых региональных сил во внутренние дела страны".

По словам иранского дипломата, Иран готов оказать любую поддержку демократическим процессам в Сирии для восстановления мира и стабильности. По его словам, Иран также осуждает любые формы терроризма и этнического сепаратизма.

"Иран разработал собственный план решения кризиса в Сирии, и он включает отказ от насилия, всеобъемлющий национальный диалог и подготовку к новым парламентским и президентским выборам, свободным от давления", - добавил дипломат.

М.Пакайин также прокомментировал вовлечение России к конфликту в Сирии. По его словам, Иран принимает предложение РФ к участию в переговорах по сирийскому конфликту. "Я считаю, что мы думаем одинаково в вопросе по Сирии", - отметил посол.