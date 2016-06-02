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    Посла Германии в Турции вызвали в МИД

    У дипломата потребовали объяснений в связи с принятием Бундестагом резолюции о признании т.н. геноцида армян и предъявили ноту

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Посол Германии в Анкаре Мартин Эрдманн был приглашен в МИД Турции.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    У дипломата потребовали объяснений в связи с принятием Бундестагом резолюции о признании т.н. "геноцида армян" и предъявили ноту.

    Отметим, что сегодня парламент Германии принял резолюцию о признании т.н. "геноцида армян". Резолюцию в парламент представила группа, составляющая большинство в парламенте - депутаты Социал-демократической партии Германии, Союза политических партий канцлера Ангелы Меркель, а также Партии "зеленых".

    В резолюции отразились вопросы признания правительством Германии ответственности за исторические события, а также событий 1915 года как "геноцид". 

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