Политолог: США планируют "цветные революции" в Армении, Киргизии и Узбекистане

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ "США не заинтересованы в разрешении украинского кризиса, более того, они планируют очередные «цветные революции» в Армении, Киргизии и Узбекистане". Как сообщает Report со ссылкой на "ПанАрмениан", об этом в статье на своем официальном сайте написал американский политолог и экономист Пол Крейг Робертс.

По его словам, главная задача Вашингтона заключается в усилении давления на Россию с целью дестабилизировать политическую ситуацию внутри страны: "Вашингтон сознательно работает над тем, чтобы подорвать минские соглашения, и при этом отправляет своих доверенных лиц в Армению, Киргизию и Узбекистан, чтобы дестабилизировать ситуацию по всему периметру российской границы".