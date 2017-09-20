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    Полиция Лос-Анджелеса разыскивает армянина-вандала

    27-летний Артем Манукян подозревается в осквернении храма сикхов в Голливуде

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Полиция Лос-Анджелеса разыскивает вандала, осквернившего храм сикхов в Голливуде. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, несколько очевидцев видели, как подозреваемый - 27-летний Артем Манукян, сделал оскорбительные надписи маркером на белой стене храма. 

    Более того, по информации "Los Angeles Daily Mail", мужчина угрожал свидетелям преступления, заявив, что перережет их горло бритвой.

    В полиции отметили, что ранее Манукян был обсужден за кражу со взломом. Полиция ищет подозреваемого уже несколько недель.

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