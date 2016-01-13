По подозрению в совершении теракта в Стамбуле задержан один человек

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В качестве подозреваемого в совершении теракта на стамбульской площади Султанахмет был задержан один человек.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр внутренних дел Турции Эфкан Ала.

По информации, 12 января министр внутренних дел Германии Томас де Мезьери прибыл в Стамбул, чтобы почтить память жертв теракта и от имени своей страны выразить соболезнования официальным представителям Турции.

Министры иностранных дел Турции и Германии побывали на месте трагедии, почтили память жертв теракта, совершенного на площади Султанахмет и сделали совместное заявление.

Эфкан Ала сказал, что пребывание в Турции министра иностранных дел Германии является показателем совместной борьбы с терроризмом.

"Я потрясен вчерашним терактом, это преступление против человечества, и я приехал сюда для того, чтобы показать, что все германское население осуждает этот теракт, и мы скорбим вместе с турецким народом", - заявил немецкий министр.

Министры посетили раненых в больнице. По информации, 11 из 15-ти раненых в настоящее время проходят лечение в больнице. Из них 10 человек граждане Германии, один - гражданин Норвегии, а один - Перу. Состояние двух граждан Германии остается тяжелым.