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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ По факту нарушений на выборах в Армении заведено 6 уголовных дел, 1 человек арестован. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в Следственном комитете Армении.

Отмечается, что по положению на 9 часов утра 3 апреля, в территориальные подразделения СК Армении было получено 154 дела о нарушениях в ходе выборов 2 апреля.

Заведенные уголовные дела касаются случаев попытки голосования более одного раза. Три уголовных дела заведено в Ереване, три – в областях.

Ранее рабочая группа генпрокуратуры Армении изучила 1594 публикации о правонарушениях в ходе голосования.