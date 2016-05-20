Владимир Путин не поедет на гуманитарный саммит в Стамбуле

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Поездка на Всемирный гуманитарный саммит в Стамбуле рабочим графиком президента России Владимира Путина не предусмотрена, Россия будет представлена там на другом уровне. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Рабочий график президента просто не предусматривает этой поездки, к сожалению, в графике нет места для этой поездки, поэтому Россия будет представлена на ином уровне", — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Первый Всемирный гуманитарный саммит пройдет 23-24 мая в Стамбуле. По сообщению пресс-службы аппарата президента Турции, в нем примут участие главы более 70 государств и правительств, представители международных организаций, НПО, медиа-структур, частного сектора.