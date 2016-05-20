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    Владимир Путин не поедет на гуманитарный саммит в Стамбуле

    Песков: К сожалению, в графике нет места для этой поездки

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Поездка на Всемирный  гуманитарный саммит в Стамбуле рабочим графиком президента России Владимира Путина не предусмотрена, Россия будет представлена там на другом уровне. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "Рабочий график президента просто не предусматривает этой поездки, к сожалению, в графике нет места для этой поездки, поэтому Россия будет представлена на ином уровне", — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

    Первый Всемирный гуманитарный саммит пройдет 23-24 мая в Стамбуле. По сообщению  пресс-службы аппарата президента Турции, в нем примут участие главы более 70 государств и правительств, представители международных организаций, НПО, медиа-структур, частного сектора.

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