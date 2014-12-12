Очередные переговоры Ирана и "шестерки" пройдут в Женеве

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Переговоры Ирана и "шестерки" на уровне политических директоров пройдут 17 декабря в Женеве, сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Европейской внешнеполитической службы.

"Как было объявлено после последней встречи "шестерки" в Вене 24 ноября, политические директора "шестерки" и Ирана снова встретятся 17 декабря в Женеве для однодневной встречи, чтобы продолжить дипломатические усилия на пути к достижению долгосрочного и всеобъемлющего решения", — отмечается в сообщении.