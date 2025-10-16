Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Пашинян: Переговоры между США и Арменией по проекту TRIPP немного замедлились

    В регионе
    • 16 октября, 2025
    • 15:57
    Пашинян: Переговоры между США и Арменией по проекту TRIPP немного замедлились

    Американо-армянские переговоры по проекту "Маршрут Трампа" (TRIPP, 42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении) в определенной степени замедлились, что обусловлено ​​международными событиями.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    "8 августа мы достигли соглашения с Соединенными Штатами в Вашингтоне. Затем началась напряженная ситуация вокруг Украины и Ближнего Востока, в которой президент Дональд Трамп и его администрация принимают непосредственное участие. Над этим проектом (TRIPP) работают те же люди, та же команда. Эти реалии определенно влияют на скорость процесса", - сказал он.

    При этом, отметил Пашинян, процесс вокруг проекта TRIPP находится на стадии разработки контента.

    "Сейчас мы работаем над формированием контента проекта. На столе лежат различные компоненты, которые должны быть оформлены в виде одного документа. Это нормальный рабочий процесс для любого крупного проекта", - сказал он.

    Никол Пашинян "Маршрут Трампа" США Армения
    Paşinyan: ABŞ və Ermənistan arasında TRIPP layihəsi ilə bağlı danışıqlar bir qədər səngiyib

    Последние новости

    16:07
    Фото

    В Билясуваре число пострадавших в ДТП достигло четырех - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    16:05

    В автоаварии в Физули пострадали 4 человека

    Происшествия
    15:57

    Пашинян: Переговоры между США и Арменией по проекту TRIPP немного замедлились

    В регионе
    15:57

    Софи Лагут: В отношениях Франции и Азербайджана открыта новая страница

    Внешняя политика
    15:56

    Ильхам Алиев: Разногласия между Азербайджаном и Францией остались в прошлом

    Внешняя политика
    15:55

    Европа готовится к обороне: амбициозный план по укреплению безопасности до 2030 года

    Внешняя политика
    15:54

    AYNA запускает экспресс-маршрут E2 из Хырдалана в Баку

    Инфраструктура
    15:47
    Фото

    Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Франции

    Внешняя политика
    15:44

    Наримановский районный суд приговорил экс-дипломата к 5 годам лишения свободы

    Происшествия
    Лента новостей