Пашинян: Переговоры между США и Арменией по проекту TRIPP немного замедлились

Американо-армянские переговоры по проекту "Маршрут Трампа" (TRIPP, 42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении) в определенной степени замедлились, что обусловлено ​​международными событиями.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"8 августа мы достигли соглашения с Соединенными Штатами в Вашингтоне. Затем началась напряженная ситуация вокруг Украины и Ближнего Востока, в которой президент Дональд Трамп и его администрация принимают непосредственное участие. Над этим проектом (TRIPP) работают те же люди, та же команда. Эти реалии определенно влияют на скорость процесса", - сказал он.

При этом, отметил Пашинян, процесс вокруг проекта TRIPP находится на стадии разработки контента.

"Сейчас мы работаем над формированием контента проекта. На столе лежат различные компоненты, которые должны быть оформлены в виде одного документа. Это нормальный рабочий процесс для любого крупного проекта", - сказал он.