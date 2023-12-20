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Пашинян обсудил с Раиси региональную платформу "3+3"

Пашинян обсудил с Раиси региональную платформу "3+3" Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы двусторонних отношений.
В регионе
20 декабря 2023 г. 22:11
Пашинян обсудил с Раиси региональную платформу 3+3

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы двусторонних отношений.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

Стороны поговорили о ходе реализации договоренностей.

Отмечается, что Пашинян и Раиси обменялись мнениями относительно региональной платформы "3+3", заметив, что прошедшая в Тегеране встреча была полезной.

Формат "3+3" предполагает участие России, Ирана, Азербайджана, Армении, Турции и Грузии.

Первое заседание группы прошло в декабре 2021 года в Москве на уровне замглав МИД пяти стран. Еще одно заседание, на этот раз с участием министров стран "пятерки" прошло в октябре 2023 года в Иране. Следующая встреча состоится в Турции в 2024 году.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan və Rəisi “3+3” platforması üzrə fikir mübadiləsi aparıb

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