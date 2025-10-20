Пашинян обсудил с госсекретарем Ватикана соглашение между Арменией и Азербайджаном

Состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и госсекретаря Святого Престола, кардинала Пьетро Паролина.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьера Армении.

Согласно информации, собеседники обсудили установление мира между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув важность решения гуманитарных вопросов.

На встрече также были затронуты различные вопросы двусторонней повестки. Стороны подчеркнули высокий уровень диалога между правительством Армении и Ватиканом, выразив уверенность в том, что он будет и впредь продолжительно развиваться и укрепляться.