    Пашинян обсудил с госсекретарем Ватикана соглашение между Арменией и Азербайджаном

    В регионе
    • 20 октября, 2025
    • 21:19
    Пашинян обсудил с госсекретарем Ватикана соглашение между Арменией и Азербайджаном

    Состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и госсекретаря Святого Престола, кардинала Пьетро Паролина.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьера Армении.

    Согласно информации, собеседники обсудили установление мира между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув важность решения гуманитарных вопросов.

    На встрече также были затронуты различные вопросы двусторонней повестки. Стороны подчеркнули высокий уровень диалога между правительством Армении и Ватиканом, выразив уверенность в том, что он будет и впредь продолжительно развиваться и укрепляться.

