Пашинян обсудил с госсекретарем Ватикана соглашение между Арменией и Азербайджаном
В регионе
- 20 октября, 2025
- 21:19
Состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и госсекретаря Святого Престола, кардинала Пьетро Паролина.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьера Армении.
Согласно информации, собеседники обсудили установление мира между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув важность решения гуманитарных вопросов.
На встрече также были затронуты различные вопросы двусторонней повестки. Стороны подчеркнули высокий уровень диалога между правительством Армении и Ватиканом, выразив уверенность в том, что он будет и впредь продолжительно развиваться и укрепляться.
