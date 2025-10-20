Пашинян и Папа Римский обсудили установление мира между Арменией и Азербайджаном
В регионе
- 20 октября, 2025
- 16:08
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с Папой Римским Львом XIV установление мира между Ереваном и Баку.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Папа Римский приветствовал достигнутый в этом направлении прогресс и выразил надежду, что установление мира в регионе станет началом нового этапа сотрудничества и стабильности.
Пашинян в свою очередь, подтвердил приверженность правительства страны, что положительно скажется на устойчивом развитии Армении и региона.
Отметим, что в ходе рабочего визита в Святой Престол премьер провел краткую встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Последние новости
16:08
Пашинян и Папа Римский обсудили установление мира между Арменией и АзербайджаномВ регионе
15:57
Мерц объявил АдГ главным соперником христианских демократов на выборахДругие страны
15:55
Силовики увезли из здания муниципалитета задержанного мэра Гюмри - ОБНОВЛЕНО-3В регионе
15:53
В Испании из-за неизвестного дрона временно прекратил работу аэропортДругие страны
15:47
AZPROMO подписало меморандум с Белорусской универсальной товарной биржейБизнес
15:42
ХАМАС встретится с посредниками по перемирию в Газе в КаиреДругие страны
15:39
Азербайджан ограничил импорт из ряда регионов из-за вспышек заболеваний животныхЗдоровье
15:35
Закрывается азербайджанское подразделение судоходной компании ВеликобританииБизнес
15:22