    Пашинян и Папа Римский обсудили установление мира между Арменией и Азербайджаном

    В регионе
    • 20 октября, 2025
    • 16:08
    Пашинян и Папа Римский обсудили установление мира между Арменией и Азербайджаном

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с Папой Римским Львом XIV установление мира между Ереваном и Баку.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Папа Римский приветствовал достигнутый в этом направлении прогресс и выразил надежду, что установление мира в регионе станет началом нового этапа сотрудничества и стабильности.

    Пашинян в свою очередь, подтвердил приверженность правительства страны, что положительно скажется на устойчивом развитии Армении и региона.

    Отметим, что в ходе рабочего визита в Святой Престол премьер провел краткую встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.

