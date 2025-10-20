Пашинян и Папа Римский обсудили установление мира между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с Папой Римским Львом XIV установление мира между Ереваном и Баку.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Папа Римский приветствовал достигнутый в этом направлении прогресс и выразил надежду, что установление мира в регионе станет началом нового этапа сотрудничества и стабильности.

Пашинян в свою очередь, подтвердил приверженность правительства страны, что положительно скажется на устойчивом развитии Армении и региона.

Отметим, что в ходе рабочего визита в Святой Престол премьер провел краткую встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.