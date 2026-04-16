Папуашвили: Независимые решения Тбилиси, Еревана и Баку способствуют стабильности в регионе

Грузия, Армения и Азербайджан принимают решения, исходя из своих национальных интересов, что способствует укреплению стабильности в регионе.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на сессии 152-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Стамбуле.

По его словам, ситуация на Южном Кавказе на данный момент стабильная, что является следствием защиты сувереннных интересов странами региона.

Папуашвили подчеркнул, что парламент Грузии также предпринял конкретные шаги в этом направлении, повысив прозрачность, усовершенствовав законодательство и ставя интересы народа превыше всего.

"Мир требует ответственности, бдительности, сдержанности и долгосрочного видения. Его необходимо постоянно защищать", - отметил он.

Спикер добавил, что в современную эпоху иностранное вмешательство и гибридная война являются основными угрозами для демократии и суверенитета, и перед лицом этих вызовов на международном уровне должны быть сформированы единые правовые механизмы.