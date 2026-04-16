Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Папуашвили: Независимые решения Тбилиси, Еревана и Баку способствуют стабильности в регионе

    В регионе
    16 апреля, 2026
    • 18:50
    Папуашвили: Независимые решения Тбилиси, Еревана и Баку способствуют стабильности в регионе

    Грузия, Армения и Азербайджан принимают решения, исходя из своих национальных интересов, что способствует укреплению стабильности в регионе.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на сессии 152-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Стамбуле.

    По его словам, ситуация на Южном Кавказе на данный момент стабильная, что является следствием защиты сувереннных интересов странами региона.

    Папуашвили подчеркнул, что парламент Грузии также предпринял конкретные шаги в этом направлении, повысив прозрачность, усовершенствовав законодательство и ставя интересы народа превыше всего.

    "Мир требует ответственности, бдительности, сдержанности и долгосрочного видения. Его необходимо постоянно защищать", - отметил он.

    Спикер добавил, что в современную эпоху иностранное вмешательство и гибридная война являются основными угрозами для демократии и суверенитета, и перед лицом этих вызовов на международном уровне должны быть сформированы единые правовые механизмы.

    Шалва Папуашвили 152-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС) Южный Кавказ
    Papuaşvili: Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycanın qərarları regionda sabitliyi gücləndirir
    Papuashvili: Decisions by Georgia, Armenia, Azerbaijan boost regional stability

    Последние новости

    Другие страны
    В регионе
    Финансы
    В регионе
    Другие страны
    Другие страны
    Другие страны
    Внешняя политика
    Футбол
    Лента новостей