Папуашвили: Независимые решения Тбилиси, Еревана и Баку способствуют стабильности в регионе
- 16 апреля, 2026
- 18:50
Грузия, Армения и Азербайджан принимают решения, исходя из своих национальных интересов, что способствует укреплению стабильности в регионе.
Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на сессии 152-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Стамбуле.
По его словам, ситуация на Южном Кавказе на данный момент стабильная, что является следствием защиты сувереннных интересов странами региона.
Папуашвили подчеркнул, что парламент Грузии также предпринял конкретные шаги в этом направлении, повысив прозрачность, усовершенствовав законодательство и ставя интересы народа превыше всего.
"Мир требует ответственности, бдительности, сдержанности и долгосрочного видения. Его необходимо постоянно защищать", - отметил он.
Спикер добавил, что в современную эпоху иностранное вмешательство и гибридная война являются основными угрозами для демократии и суверенитета, и перед лицом этих вызовов на международном уровне должны быть сформированы единые правовые механизмы.