Папоян: Армения планирует импорт пшеницы из Казахстана и РФ только по ж/д

Армения рассчитывает импортировать пшеницу только по железной дороге, как из Казахстана, так и из России.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян на совместном заседании постоянных парламентских комиссий в ходе обсуждения проекта закона "О государственном бюджете Армении на 2026 год".

"В этой связи происходят два важных события. Надеюсь, что отныне Армения будет импортировать пшеницу только по железной дороге, что экономически очень целесообразно, причем как из Казахстана, так и из России. Стоимость как казахской, так и российской пшеницы при доставке в Армению по железной дороге существенно снижается", - сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил о том, что азербайджанская сторона подтвердила возможность использования железных дорог Азербайджана для транзита российской продукции через территорию Азербайджана в Армению.

"То есть в этом смысле у нас есть очень интересные подвижки. Сейчас "Российские железные дороги" вместе со своими коллегами в регионе решают вопросы, как организовать эти перевозки", - отметил он.