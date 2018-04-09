Освобожден от должности главный советник президента Армении

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Указом президента Армении Сержа Саргсяна от 9 апреля Арам Гарибян освобожден от должности главного советника главы государства. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

Напомним, что 9 апреля истекает второй срок президентства Сержа Саргсяна. Сегодня в полдень по местному времени вступит в должность новый президент Армении Армен Саркисян, которого избрал парламент страны.