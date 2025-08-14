Оман отменил визы для граждан Армении

Оман с августа этого года отменил визы для граждан Армении.

Оман с августа этого года отменил визы для граждан Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Ани Бадалян.

"Правительство Омана, высоко оценив решение правительства Армении об одностороннем освобождении от виз граждан Омана, приняло решение с 11 августа отменить для граждан Армении требование о наличии визы для въезда в страну", — отметила она.

По ее словам, безвизовый режим распространяется на краткосрочные поездки и будет способствовать развитию туристических и гуманитарных связей.