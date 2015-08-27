ОИС осуждает разрушение исторических памятников в Ираке и Сирии боевиками ИГ

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Ияд бин Амин Мадани осудил разрушение исторических памятников в Ираке и Сирии боевиками ИГ, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОИС.

Одним из последних боевики группировки Исламское государство (ИГ) разрушили храм Баал Шамин в Сирии.

Мадани заявил, что "подобные действия находится в противоречии со всеми религиозными и гуманитарными ценностями и международными нормами, которые поощряют защиту памятников и мест поклонения всех культурных, религиозных и цивилизационных символов".

Генсек ОИС подчеркнул, что виновные разрушения расходятся с путем Ислама, его ценностей и принципов.

Генеральный секретарь призвал к согласованным международным усилиям по борьбе с уничтожением религиозного и культурного наследия в Сирии и Ираке, что "является большой потерей как для народов этих двух стран, так и всего исламского мира и человечества".