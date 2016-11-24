Общественный активист Армении: В стране от воинской службы уклонились 11 000 человек - ФОТО

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ До сих пор в Армении от воинской службы уклонились 11 000 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские источники, об этом заявил сотрудник Международного научного центра Национальной академии наук Армении, активист военно-патриотических мероприятий Виталий Мангасарян.

По его словам, все уклонившиеся от службы объявлены в розыск. 30% из них являются специалистами в области информационных технологий, которым за границей предложена высокооплачиваемая работа.

"Маловероятно, что эти люди вернутся в Армению для прохождения воинской службы", - добавил Мангасарян.