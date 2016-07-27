Обнародовано число военнослужащих, участвовавших в попытке госпереворота в Турции

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Генеральный штаб Вооруженных сил Турции обнародовал число военнослужащих, участвовавших в попытке государственного переворота в стране.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", в сообщении говорится, что в попытке государственного переворота террористической организацей FETÖ 15 июля участвовал 8 651 военнослужащий.

"В попытке государственного переворота участвовали 1 214 кадетов, 1 676 солдат и 5 761 офицер и прапорщик, что составляет 1,5 % от существующего персонала Вооруженных сил Турции", - отмечается в заявлении.

В сообщении также говорится, что в попытке госпереворота было задействовано 35 самолетов, 37 вертолетов, 246 бронемашин, в том числе 74 танка, 3 корабля и 3 992 единицы оружия Вооруженных сил.