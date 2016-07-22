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    Обнародована сумма компенсаций пострадавшим от государственного переворота в Турции

    Семьям погибших будет выплачена единовременная помощь в размере 32 640 TL, раненым - 3 916 TL, лицам, получившим инвалидность - 47 000 TL

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Обнародована сумма компенсаций, которая будет выплачена семьям погибших и раненых гражданских лиц в ходе предотвращения попытки государственного переворота в Турции, совершенной террористической организацией FETÖ.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, компенсация будет выплачена на основании закона "Компенсация ущерба, возникшего в результате борьбы с терроризмом и террором". 

    Согласно информации, семьям погибших будет выплачена единовременная помощь в размере 32 640 TL, раненым - 3 916 TL, лицам, получившим инвалидность - 47 000 TL

    Помимо этого, раненым, потерявшим трудоспособность, будет выплачена единовременная компенсация в соответствии со степенью инвалидности. Так, инвалидам 1-й группы будет выплачена компенсация в размере 31 987 - 47 000 TL, 2-й группы - 16 320 - 31 334 TL, 3-й группы - 2 611 - 15 667 TL.

    Наряду с этим, семьям погибших и раненым, полностью потерявшим трудоспособность, будет выплачиваться ежемесячное пособие. Так, семьям погибших будет ежемесячно выплачиваться пособие в размере 885 TL, инвалидам 1-й группы - 885 TL, 2-й группы - 708 TL, 3-й группы - 531 TL. 

    Отметим, что во время попытки государственного переворота в Турции 15 июля погибли 246 человек, ранены 1 536 человек. 179 погибших и 1 391 раненый являются гражданскими лицами.

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