Новые власти Сирии заявили о поддержке стратегических отношений с Турцией

Новые власти Сирии намерены поддерживать стратегические отношения со своим соседом Турцией.

Новые власти Сирии намерены поддерживать стратегические отношения со своим соседом Турцией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил газете Yeni Şafak лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа, известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани.

"[С Турцией] у нас будут стратегические отношения. У Турции много приоритетов в создании нового сирийского государства. Будут взаимные коммерческие связи, мы верим, что Турция передаст Сирии свой опыт экономического развития", - сказал он.

Аш-Шараа выразил надежду на то, что половина жителей Сирии, покинувших ее с 2011 года, вернется на родину.

"Сирийцы нашли убежище во многих странах, но больше всех их приняла Турция, она больше других относилась к ним с уважением. Надеюсь, Сирия не забудет это", - добавил он.

По данным МВД Турции, на территории республики могут находиться чуть более 2,9 млн сирийских беженцев. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщал о планах обеспечить возвращение в Сирию порядка 1 млн беженцев.