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Новые власти Сирии заявили о поддержке стратегических отношений с Турцией

Новые власти Сирии заявили о поддержке стратегических отношений с Турцией Новые власти Сирии намерены поддерживать стратегические отношения со своим соседом Турцией.
В регионе
18 декабря 2024 г. 10:10
Новые власти Сирии заявили о поддержке стратегических отношений с Турцией

Новые власти Сирии намерены поддерживать стратегические отношения со своим соседом Турцией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил газете Yeni Şafak лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа, известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани.

"[С Турцией] у нас будут стратегические отношения. У Турции много приоритетов в создании нового сирийского государства. Будут взаимные коммерческие связи, мы верим, что Турция передаст Сирии свой опыт экономического развития", - сказал он.

Аш-Шараа выразил надежду на то, что половина жителей Сирии, покинувших ее с 2011 года, вернется на родину.

"Сирийцы нашли убежище во многих странах, но больше всех их приняла Турция, она больше других относилась к ним с уважением. Надеюсь, Сирия не забудет это", - добавил он.

По данным МВД Турции, на территории республики могут находиться чуть более 2,9 млн сирийских беженцев. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщал о планах обеспечить возвращение в Сирию порядка 1 млн беженцев.

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Версия на азербайджанском языке Suriyanın yeni hakimiyyəti Türkiyə ilə strateji münasibətləri dəstəklədiyini bəyan edib
Версия на английском языке New Syrian authorities declare support for strategic relations with Türkiye

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