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    Названа причина наезда автобуса на остановку общественного транспорта в Москве - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    На место происшествия выехали полицейские© Ria.ru

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Причиной аварии с автобусом на северо-западе Москвы, по предварительным данным, стало то, что водитель не справился с управлением. Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил представитель московского главка полиции Юрий Титов.

    "Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта", - сказал Титов.

    По его словам, в результате ДТП погибших нет, по предварительной информации пострадали три человека. 

    На месте ДТП работает полиция и сотрудники экстренных служб.

    *** 11:10

    Рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице в Москве, погибли два человека. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

    На место происшествия выехали полицейские.

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