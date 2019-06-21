Назван временный председатель парламента Грузии

Первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили временно будет исполнять обязанности спикера.

Как сообщает грузинское бюро Report, спикер Ираклий Кобахидзе обратится в парламент по поводу своей отставки.

Согласно процедурным правилам, если председатель парламента покидает пост досрочно, новый председатель избирается в течение 14 дней.

Согласно распространенной информации, правящая партия "Грузинская мечта" выдвинет на пост спикера кандидатуру возглавляющего парламентское большинство Арчила Талаквадзе.

Отметим, что 20 июня на 26-ой Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси председатель ассамблеи, депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Гаврилов стал председательствовать на заседании, усевшись в кресло спикера парламента Грузии.

Произошел скандал, депутаты от оппозиции в парламенте Грузии выступили против этого, в результате чего в парламенте возник спор и был нарушен порядок проведения мероприятия. Партия "Грузинская мечта" также потребовала передать председательство на заседании не россиянам, а греческому генсеку структуры.

Минувшей ночью в Тбилиси прошли массовые акции протеста. Полиция разогнала акцию с применением силы, сотни человек пострадали.

Напомним, что спикер парламента Ираклий Кобахидзе прервал свой визит в Азербайджан и 21 июня вернулся в Грузию. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также прервала визит в Беларусь и вернулась в Тбилиси.

И.Кобахидзе подал в отставку с поста председателя парламента.