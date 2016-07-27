Назначен новый посол ЕС в Турции

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назначила Кристиана Бергера новым послом ЕС в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, К.Бергер в настоящее время занимает пост директора во внешнеполитической службе ЕС по Ближнему Востоку и Северной Африке и имеет 30-летний опыт работы в разных дипломатических должностях в различных международных организациях, в том числе в учреждениях ЕС с 1997 года.

Отметим, что в середине июня посол ЕС в Турции Хансйорг Хабер подал в отставку. Он оставит свой пост 1 августа.