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    Самолет с Надеждой Савченко вылетел в Киев

    Президент Украины встретит Савченко уже после прибытия в Украину, вероятно в аэропорту

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Находившаяся под арестом в России народный депутат Украины Надежда Савченко возвращается в страну. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство UNN, народный депутат Украины Надежда Савченко уже поднялась на борт президентского самолета в российском Ростове. 

    По информации, ее сопровождали пресс-секретарь президента Украины Владислав Цеголко и заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко. 

    Отмечается, что президент Украины Петр Порошенко встретит Надежду Савченко уже после прибытия в Украину, вероятно в аэропорту. 

    Стали известны детали освобождения Россией Н.Савченко на свободу.

    Отмечается, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о помиловании двух российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева. 

    Российских спецназовцев обменяли на Н.Савченко. 

    Отметим, что российский суд 22 марта 2016 года приговорил Н.Савченко к 22 годам колонии общего режима. 

    Ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов на Донбассе и в незаконном пересечении границы.

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