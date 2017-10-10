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    Начальник уголовно-исполнительного учреждения в Армении задержан по подозрению в получении взятки

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Сотрудниками СНБ Армении выявлен случай получения взяток руководством уголовно-исполнительного учреждения "Ванадзор" у заключенных, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры Армении, возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 308, п.2 ч.3 статьи 311 и ч.1 статьи 312 УК. 

    В рамках следствия получены доказательства того, что начальник УИУ "Ванадзор", начальник по оперативной части и другие служащие, используя служебное положение, периодически получали у заключенных взятки.

    Начальник УИУ "Ванадзор" Геворг Мкртчян и начальник по оперативной части задержаны, также задержано лицо, передававшее взятки.

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