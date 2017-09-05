В Армении продолжают бушевать пожары - ВИДЕО

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Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ На территории рядом с селом Бюракан Арагацотнской области на западе Армении всю ночь велись работы по тушению пожара, в которые вовлечены 154 пожарника-спасателя, сообщает Report со ссылкой на NEWS.am.

Ранним утром на вертолете минобороны Армении были проведены воздушные разведывательные работы, в результате которых уточнены места очагов пожара и пути их распространения.

При помощи вертолета в наиболее опасные места были доставлены спасатели-десантники, перед которыми поставлена задача по локализации и тушению очагов пожара.

Отмечается, что близлежащим населенным пунктам опасность не угрожает.

В работах по тушению пожара принимают участие пожарники-спасатели, военнослужащие министерства обороны Армении, сотрудники полиции, лесного хозяйства, жители близлежащих сел.