Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    На саммите ОТГ в Азербайджане планируют учредить формат "ОТГ плюс" для сотрудничества с другими странами

    В регионе
    • 07 октября, 2025
    • 00:49
    На саммите ОТГ в Азербайджане планируют учредить формат ОТГ плюс для сотрудничества с другими странами

    Саммит Организации тюркских государств (ОТГ), который состоится в Азербайджане 6-7 октября, планирует принять решение об учреждении формата "ОТГ плюс" для сотрудничества с государствами, которые не входят в организацию. Речь не идет о создании военных блоков.

    Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев в интервью казахстанскому агентству Казинформ..

    "Будет принято решение о расширении сотрудничества в рамках нашей организации. Будет формат OTS+ (Organization of Turkic States - ред.), который позволит сотрудничать с третьими странами. Хочу сразу подчеркнуть - речь не идет о каких-то закрытых или военных блоках, как иногда пытаются интерпретировать некоторые журналисты. Это неправда", - сказал он.

    Он напомнил, что членами ОТГ могут быть только те страны, в которых государственными являются тюркские языки. По словам генсека, вопросы безопасности были ключевой темой предыдущих саммитов и останутся важной темой на предстоящем. "Но на этот раз основной акцент все-таки будет сделан на экономику. Экономическая повестка включает транспорт, логистику, инфраструктурные связи - это стратегические направления для всех наших стран", - сказал Омуралиев.

    12-й саммит ОТГ на тему "Региональный мир и безопасность" состоится в Габале в Азербайджане. Членами ОТГ являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан.

    ОТГ Азербайджан ОТГ плюс
    TDT-nin Qəbələdəki Zirvə Görüşündə "TDT plus" formatının təsis edilməsi planlaşdırılır

    Последние новости

    01:21

    Большинство опрошенных французов выступают за отставку Макрона

    Другие страны
    00:49

    На саммите ОТГ в Азербайджане планируют учредить формат "ОТГ плюс" для сотрудничества с другими странами

    В регионе
    00:48

    Трамп: Переговоры по урегулированию в секторе Газа идут очень хорошо

    Другие страны
    00:38
    Фото

    Азербайджан и Казахстан обсудили перспективные направления стратегического партнерства - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    00:25

    Премьер Грузии: В ближайшие годы планируем радикально реформировать политическую систему

    В регионе
    00:13
    Фото

    В Грузии прошла инфосессия на тему "Возможности обучения в Азербайджане"

    Наука и образование
    00:11

    Джейхун Байрамов встретился с Хаканом Фиданом в Габале - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    23:43

    Кобахидзе: Грузинское общество больше не доверяет слепо ни Брюсселю, ни Кремлю, ни Вашингтону

    В регионе
    23:38

    Премьер-министр Грузии назвал бывшего президента "иностранным агентом"

    В регионе
    Лента новостей