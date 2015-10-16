​Минобороны России: Все наши самолеты в Сирии вернулись на базу, беспилотники работают по плану

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Все российские самолеты, действующие в Сирии, вернулись на авиабазу, беспилотники функционируют в плановом режиме.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Все самолеты российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике после выполнения боевых задач вернулись на авиабазу "Хмеймим". Российские беспилотные летательные аппараты, осуществляющие мониторинг обстановки на территории Сирии и ведущие воздушную разведку, функционируют в плановом режиме", - заявил Конашенков.

Ранее генштаб Турции сообщил, что ВВС Турции сбили неопознанный беспилотный аппарат, нарушивший воздушное пространство страны.