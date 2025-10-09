Минобороны Грузии: Приоритет для Тбилиси, Анкары и Баку - сохранять региональную стабильность

Южный Кавказ, играющий роль моста между Европой и Азией, исторически всегда был геостратегическим регионом. В этом смысле сотрудничество между нашими странами очень важно.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр обороны Грузии Ираклий Чиковани на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым и турецким коллегой Яшаром Гюлером в Анкаре.

Он подчеркнул, что главная миссия трех стран - сохранять региональную стабильность совместными усилиями и добиваться важных решений при соблюдении принципов международного права:

"Эти визиты высокого уровня, совместные учения, трехсторонние учения, встречи военных экспертов являются стратегически важными. Трехсторонние учения очень важны для нас, и сегодняшние встречи прошли на очень высоком уровне. Я уверен, что эти стратегические связи (Турции, Азербайджана и Грузии - ред.) будут успешно продолжаться".