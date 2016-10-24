Министр: В Турции уволены 28 163 работника образования

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "После попытки госпереворота террористической организации FETÖ было уволено 28 163 человека".

Как сообщает Report со ссылкой на TRTHaber, об этом выступая на II конгрессе образования сказал министр образования Турции Исмет Йылмаз.

"На данный момент принимаются меры для освобождения 20 088 человек от занимаемой должности. 5 078 человек, не имеющих отношения к FETÖ, были восстановлены на прежнюю должность. Расследуется вопрос причастности 10 877 работников образования к РПК. 424 из них были восстановлены на работу из-за отсутствия связи с террористической группировкой".