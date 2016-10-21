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    Министр обороны США: Турция обязательно должна участвовать в операциях в Мосуле

    Эштон Картер заявил об этом в ходе визита в Великое национальное собрание Турции

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ "Турция обязательно должна участвовать в операциях в Мосуле".

    Как сообщает Report со ссылкой на NTV, об этом заявил министр обороны США Эштон Картер в ходе визита в Великое национальное собрание Турции.

    Согласно информации, встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Эштоном Картером длилась 30 минут. Также состоялась встреча Э.Картера с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом. Встречи проходили за закрытыми дверями. 

    Сообщается, что Эштон Картер подчеркнул важность участия Турции в операциях по очистке иракской провинции Мосул от террористов ИГИЛ. 

    Отметим, что глава Пентагона 21 октября совершил визит в Турцию для обсуждения ситуации в регионе. 

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