​МИД: Турция и Израиль сближают позиции по вопросу нормализации отношений

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Турция и Израиль продолжают диалог по нормализации отношений. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, в Лондоне состоялась встреча делегации Турции во главе с заместителем министра иностранных дел страны Феридуном Синирлиоглу с делегацией Израиля, возглавляемой спецпредставителем премьер-министра Израиля Джозефом Чехановером и руководителем Совета национальной безопасности Якобом Нагелем.

Согласно сообщению МИД Турции, в ходе переговоров было достигнуто продвижение по вопросу сближения позиций сторон, а также тексту договоренностей по нормализации отношений двух стран, которые ухудшились вслед за действиями израильской стороны в отношении морского гуманитарного конвоя в 2010 году.

Стороны сошлись во мнении "о необходимости заключения договоренности в ходе последующей встречи, которая состоится в самое ближайшее время".