МИД Турции поздравил тюркский мир с 15-й годовщиной Нахчыванского соглашения

МИД Турции поздравил тюркский мир по случаю 15-й годовщины подписания Нахчыванского соглашения, которое заложило основу создания Организации тюркских государств.

МИД Турции поздравил тюркский мир по случаю 15-й годовщины подписания Нахчыванского соглашения, которое заложило основу создания Организации тюркских государств.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в социальной сети "X".

"С гордостью поздравляем весь тюркский мир с 15-й годовщиной подписания Нахчыванского соглашения, заложившего основу Организации тюркских государств! 3 октября – это День сотрудничества тюркских стран. Мы продолжим усердно работать над реализацией лозунга "Единство в языке, мыслях, делах", - говорится в публикации.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması’nın 15. yıldönümü vesilesiyle tüm Türk Dünyası’nın 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Gününü gururla kutluyoruz!



Türk Devletleri arasında “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” şiarının gerçekleştirilmesi için var gücümüzle… pic.twitter.com/VHiT4UbACN — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 3, 2024

Напомним, что в этот день, 15 лет назад, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция подписали Нахчыванское соглашение, которое стало учредительным документом Тюркского совета. 30 апреля 2018 года Узбекистан официально стал полноправным членом Совета, в том же году статус государства-наблюдателя получила Венгрия. 12 ноября 2021 года Тюркский совет был переименован в Организацию тюркских государств. На этом же саммите в члены ОТГ в статусе наблюдателя был принят Туркменистан.