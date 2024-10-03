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МИД Турции поздравил тюркский мир с 15-й годовщиной Нахчыванского соглашения

МИД Турции поздравил тюркский мир с 15-й годовщиной Нахчыванского соглашения МИД Турции поздравил тюркский мир по случаю 15-й годовщины подписания Нахчыванского соглашения, которое заложило основу создания Организации тюркских государств.
В регионе
3 октября 2024 г. 11:55
МИД Турции поздравил тюркский мир с 15-й годовщиной Нахчыванского соглашения

МИД Турции поздравил тюркский мир по случаю 15-й годовщины подписания Нахчыванского соглашения, которое заложило основу создания Организации тюркских государств.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в социальной сети "X".

"С гордостью поздравляем весь тюркский мир с 15-й годовщиной подписания Нахчыванского соглашения, заложившего основу Организации тюркских государств! 3 октября – это День сотрудничества тюркских стран. Мы продолжим усердно работать над реализацией лозунга "Единство в языке, мыслях, делах", - говорится в публикации.

Напомним, что в этот день, 15 лет назад, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция подписали Нахчыванское соглашение, которое стало учредительным документом Тюркского совета. 30 апреля 2018 года Узбекистан официально стал полноправным членом Совета, в том же году статус государства-наблюдателя получила Венгрия. 12 ноября 2021 года Тюркский совет был переименован в Организацию тюркских государств. На этом же саммите в члены ОТГ в статусе наблюдателя был принят Туркменистан.

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