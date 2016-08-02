В Турции изменят название двух провинций

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Будут изменены названия двух провинций Турции, которые перестают быть административно-территориальной единицей страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, законопроект в связи с этим представлен в парламент Турции.

Согласно документу, Хаккари и Ширнак впредь не будут провинциями, а Джизре и Юксекова станут провинциями. Хаккари будет называться Чолемерик, а Ширнак - Нух.

Отметим, что раньше Хаккари назывался Чолемерик (от курдского слова Чолемергден), а древнее название Ширнака было Шехр-и Нух, то есть города Нуха (Ноя).