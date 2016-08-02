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    В Турции изменят название двух провинций

    Законопроект в связи с этим представлен в парламент страны

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Будут изменены названия двух провинций Турции, которые перестают быть административно-территориальной единицей страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, законопроект в связи с этим представлен в парламент Турции.

    Согласно документу, Хаккари и Ширнак впредь не будут провинциями, а Джизре и Юксекова станут провинциями. Хаккари будет называться Чолемерик, а Ширнак - Нух.

    Отметим, что раньше Хаккари назывался Чолемерик (от курдского слова Чолемергден), а древнее название Ширнака было Шехр-и Нух, то есть города Нуха (Ноя). 

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