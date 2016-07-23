Мехмет Шимшек: Пилоты, сбившие российский Су-24, причастны к попытке переворота

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Пилоты, сбившие на турецко-сирийской границе российский бомбардировщик Су-24, причастны к попытке военного переворота в Турции. Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель премьер-министра Турции Мехмет Шимшек на полях встречи министров финансов и глав центробанков G20 в Китае.

"Я хотел бы, чтобы российское общественное мнение знало, что пилоты, которые сбили российский самолет, были позднее также вовлечены в попытку военного переворота. Это показало, что на самом деле мы столкнулись с неким тайным замыслом", - заявил Шимшек.

Шимшек отметил, что решение сбить самолет "не было политическим".

Комментируя отношения с Россией, Шимшек заявил, что Турция рассчитывает на улучшение дружественных связей с Москвой.

"Мы рады, что между Россией и Турцией восстанавливаются дружественные отношения. Россия - это наш крупнейший торговый партнер, наш сосед, поэтому мы придаем большое значение российско-турецким отношениям не только в сферах торговли, инвестиций и туризма, но и в широком смысле", - сказал он.