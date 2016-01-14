Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Мать совершившего теракт в центре Стамбула является армянкой по национальности. Как сообщает Report, об этом пишут турецкие СМИ.

Cообщается, что совершивший накануне на площади Султанахмет теракт террорист-смертник Набил Фадли, 1988 года рождения, родился в Саудовской Аравии. Его отец - Абдулатиф, мать - Брижит, является проживающей в Сирии армянкой, которая родилась в одном из сел этой страны.

Отметим, в результате теракта 12 января на площади Султанахмет в Стамбуле погибли 11 человек, 15 получили ранения.