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    Мать совершившего теракт в центре Стамбула является армянкой

    Об этом пишут турецкие СМИ

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Мать совершившего теракт в центре Стамбула является армянкой по национальности. Как сообщает Report, об этом пишут турецкие СМИ.

    Cообщается, что совершивший накануне на площади Султанахмет теракт  террорист-смертник Набил Фадли, 1988 года рождения, родился в Саудовской Аравии. Его отец - Абдулатиф, мать - Брижит,  является проживающей в Сирии армянкой, которая  родилась в одном из сел этой страны.

    Отметим, в результате теракта 12 января на площади Султанахмет в Стамбуле погибли 11 человек, 15 получили ранения. 

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