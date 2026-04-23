Махир Алиев: Проблема снижения уровня Каспия - одна из тем основных обсуждений в Астане

Проблема снижения уровня Каспийского моря являлась основной в ходе обсуждений в рамках регионального экологического саммита в Астане.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам заявил региональный координатор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Махир Алиев, принимающий участие в саммите RES 2026 EXPO в Астане.

"Сегодня состоялось панельное заседание, посвященное снижению уровня Каспийского моря. Обсуждения прошли в пятистороннем формате с участием Азербайджана, Казахстана, Ирана, России и Туркменистана", - сказал он.

По его словам, каждая страна представила информацию о предпринимаемых мерах для решения проблемы.

"В ходе обсуждений было подчеркнуто, что необходимо усиливать координацию на региональном уровне и вырабатывать совместные подходы", - отметил он.

Он сообщил, что прикаспийскими странами достигнута договоренность о разработки долгосрочного регионального плана действий.

"Есть решение о подготовке 10-летнего плана действий на 2026–2035 годы", - отметил М.Алиев.

Вместе с тем он уточнил, что встреча носила информационный характер.

"Целью сегодняшнего мероприятия не являлось принятие конкретных решений. Оно носило больше информационный характер, поскольку в обсуждении участвовали представители международных и донорских организаций", - добавил он.

По его словам, основной акцент был сделан на информировании о предпринимаемых мерах и привлечении международной поддержки.

"Договоренность о подготовке регионального плана действий уже можно рассматривать как конкретный результат, который станет основой для дальнейшей работы", - заключил М.Алиев.

Отметим, что согласно оценкам различным прогнозам уровень воды в Каспийском море может снизиться к 2050 году в диапазоне от 8 до 21 метров.