    Махир Алиев: Проблема снижения уровня Каспия - одна из тем основных обсуждений в Астане

    Махир Алиев: Проблема снижения уровня Каспия - одна из тем основных обсуждений в Астане

    Проблема снижения уровня Каспийского моря являлась основной в ходе обсуждений в рамках регионального экологического саммита в Астане.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам заявил региональный координатор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Махир Алиев, принимающий участие в саммите RES 2026 EXPO в Астане.

    "Сегодня состоялось панельное заседание, посвященное снижению уровня Каспийского моря. Обсуждения прошли в пятистороннем формате с участием Азербайджана, Казахстана, Ирана, России и Туркменистана", - сказал он.

    По его словам, каждая страна представила информацию о предпринимаемых мерах для решения проблемы.

    "В ходе обсуждений было подчеркнуто, что необходимо усиливать координацию на региональном уровне и вырабатывать совместные подходы", - отметил он.

    Он сообщил, что прикаспийскими странами достигнута договоренность о разработки долгосрочного регионального плана действий.

    "Есть решение о подготовке 10-летнего плана действий на 2026–2035 годы", - отметил М.Алиев.

    Вместе с тем он уточнил, что встреча носила информационный характер.

    "Целью сегодняшнего мероприятия не являлось принятие конкретных решений. Оно носило больше информационный характер, поскольку в обсуждении участвовали представители международных и донорских организаций", - добавил он.

    По его словам, основной акцент был сделан на информировании о предпринимаемых мерах и привлечении международной поддержки.

    "Договоренность о подготовке регионального плана действий уже можно рассматривать как конкретный результат, который станет основой для дальнейшей работы", - заключил М.Алиев.

    Отметим, что согласно оценкам различным прогнозам уровень воды в Каспийском море может снизиться к 2050 году в диапазоне от 8 до 21 метров.

    Mahir Əliyev: Xəzərin səviyyəsinin aşağı düşməsi problemi Astanada əsas müzakirə mövzularından biridir
    Mahir Aliyev says falling Caspian Sea level is key topic in Astana talks

    В ТюркПА осудили сожжение турецкого флага в Армении

    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНО

    Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медали

    Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕС

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

