​Лужков назвал ситуацию в российской экономике критической

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что в реальном секторе российской экономики сложилась критическая ситуация, и нынешнее правительство страны вряд ли справится с возникшими трудностями, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Кабинет не занимается реальной экономикой и наукой. А отсутствие интереса к развитию науки, особенно прикладной, лишает страну перспектив создания новых образцов техники, электроники, новых видов изделий", - сказал Лужков.

"У нас же все перепутано: по сути дела, страна занялась игрой в деньги, привязала себя к мировым ценам на нефть, от которых теперь всецело зависит. Реальная экономика в этих условиях, особенно при таком жестком режиме кредитования, существовать не может", - отметил бывший столичный градоначальник.

Лужков полагает, что сегодня у России практически нет отраслей, которые давали бы уровень прибыльности, способный покрыть процентную ставку банковского кредита.

"Это критическая ситуация, а кабинет министров, похоже, не способен справиться с трудностями, возникшими в экономике", - добавил он.

Бывший мэр также высказал опасения в том, что Россия движется к системе "ручного управления" в экономике и социальной сфере. По его словам, на это указывает большое количество вопросов, заданных президенту страны Владимиру Путину в ходе "прямой линии".