Назван новый состав правительства Грузии

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Квирикашвили назвал новый состав правительства, который будет представлен парламенту Грузии на утверждение.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в список вошли:

Министр финансов - Дмитрий Кумсишвили (ранее занимал должность министра экономики, первого вице-премьера); сменил на этой должности Нодара Хадури.

Министр энергетики - Каха Каладзе (остался на прежней должности), он также будет вице-премьером, избран депутатом по списку "Грузинской мечты".

Министр экономики - Георгий Гахария, сменил на этой должности Дмитрия Кумсишвили, ранее занимал должность бизнес-омбудсмена.

Остальные портфели получили прежние министры:

Министр внутренних дел - Георгий Мгебришвили, министр юстиции - Теа Цулукиани, министр по делам беженцев - Созар Субари, министр обороны - Леван Изория, госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия - Кетеван Цихелашвили, министр по делам спорта и молодежи - Тариэл Хечикашвили, министр образования - Александр Джеджелава, министр охраны окружающей среды - Гигла Агулашвили, министр культуры - Михаил Гиоргадзе, МИД - Михаил Джанелидзе, министр сельского хозяйства - Леван Давиташвили, министр здравоохранения - Давид Сергеенко.

Квирикашвили поблагодарил за работу бывших министров, которые не попали в состав нового правительства, и пожелал им успехов.