​Комиссия Великого национального собрания Турции обратилась в Бундестаг

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "Если немецкий Бундестаг искренен в вопросе оказания помощи налаживанию турецко-армянских отношений, он не должен прибегать к вражде и мести, а должен отказаться от искажения истории и добиться воцарения дружбы и перемирия среди молодого поколения".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении, направленном в Бундестаг комиссией по внешним связям Великого национального собрания Турции.

Члены комиссии, протестующие обсуждению в парламенте Германии законопроекта о событиях в Османской империи 1915 года, призвали депутатов Бундестага отказаться от этого шага.

В обращении отмечается, что выдвигаемые Бундестагом такие аргументы, как "поддержка турков и армян в вопросе устранения возникших в прошлом пропастей", смехотворны.

Члены комиссии отметили, что принятие проекта нанесет ущерб дружбе и сотрудничеству между Турцией и Германией, что вызывает серьезное недовольство: "Неодобрение Бундестагом подобного проекта будет показателем победы здравого мышления".

Отметим, что обращение подписали находящиеся в членстве комиссии внешних связей Великого национального собрания Турции представители Партии справедливости и развития, Республиканской народной партии и Партии националистического движения. Представленные в комиссии члены Демократической партии народов не присоединились к обращению.

Напомним, что сегодня в 13:10 по бакинскому времени в Бундестаге обсудят законопроект, связанный с т.н. "геноцидом армян".