    Кобахидзе: Грузия работает над проектами таможенных пунктов с Азербайджаном и Арменией

    В регионе
    • 26 января, 2026
    • 12:22
    Кобахидзе: Грузия работает над проектами таможенных пунктов с Азербайджаном и Арменией

    Грузия ведет активную работу над совместными проектами таможенных пунктов с Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на мероприятии по случаю Международного дня таможенника.

    По его словам, данные проекты являются успешным примером регионального сотрудничества и служат дальнейшему расширению транзитного и логистического потенциала страны.

    "При поддержке Азиатского банка развития активно ведется работа над совместными проектами таможенных пунктов с Азербайджаном и Арменией. Это наглядный пример регионального сотрудничества", - отметил глава правительства.

    Кобахидзе также подчеркнул, что в Грузии успешно внедрена Новая компьютеризированная транзитная система, совместимая с системами Европейского союза. Благодаря единой декларации и единой гарантии она обеспечивает беспрепятственное перемещение грузов внутри ЕС и между 39 странами-участницами данной платформы.

    Премьер-министр добавил, что скоростная автомагистраль Восток-Запад, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, сухие порты, а также проект глубоководного порта Анаклия призваны укрепить роль Грузии в развитии Среднего коридора.

    Лента новостей