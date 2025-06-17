Китай предоставит странам Центральной Азии безвозмездный грант на сумму около $210 млн

Китай готов в 2025 году предоставить всем пяти странам Центральной Азии безвозмездный грант на сумму более $20.7 млн.

Китай готов в 2025 году предоставить всем пяти странам Центральной Азии безвозмездный грант на сумму 1,5 млрд юаней (более $207 млн).

Как передает казахстанское бюро Report, об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе выступления на II саммите "Центральная Азия-Китай" в Астане.

"Мы готовы в текущем году предоставить всем пяти странам Центральной Азии безвозмездный грант в 1,5 млрд юаней [более $207 млн] для повышения благосостояния и социального развития", - сказал Си Цзиньпин.

По его словам, кроме этого, в ближайшие два года Китай предоставит три тысячи квот для пяти стран Центральной Азии для прохождения курсов по профессиональной подготовке.

Лидер КНР отметил, что сотрудничество в области образования и культуры имеет не меньшее значение, чем в экономической сфере: "В университетах Китая будут открыты курсы по изучению языков стран Центральной Азии".