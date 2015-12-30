Более 10 человек пострадали в перестрелке в Дербенте, один погиб

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В ночь на среду в дагестанском Дербенте произошла перестрелка, по предварительным данным, один человек погиб, 11 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Инцидент произошел на смотровой площадке крепости Нарын-кала. Среди пострадавших - как гражданские, так и военные. На месте происшествия найдены 67 гильз различного калибра. Обстоятельства произошедшего выясняются", - отметил источник в силовых структурах.

Официальных комментариев от правоохранительных органов Дагестана пока не поступало.