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    Более 10 человек пострадали в перестрелке в Дербенте, один погиб

    Инцидент произошел на смотровой площадке крепости Нарын-кала

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/  В ночь на среду в дагестанском Дербенте произошла перестрелка, по предварительным данным, один человек погиб, 11 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.  

    "Инцидент произошел на смотровой площадке крепости Нарын-кала. Среди пострадавших - как гражданские, так и военные. На месте происшествия найдены 67 гильз различного калибра. Обстоятельства произошедшего выясняются", - отметил источник в силовых структурах. 

    Официальных комментариев от правоохранительных органов Дагестана пока не поступало.

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